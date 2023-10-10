Открылась выставка "Собибор…" в Государственном музее политической истории России

В Петербурге покажут рубаху организатора восстания в лагере смерти Собибор.

В Государственном музее политической истории России открылась выставка "Собибор…", посвященная 80-летию со дня восстания заключенных в концлагере на территории Польши. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Она рассказывает о беспримерном в истории Второй мировой войны событии - побеге более чем 300 истощенных заключенных, обреченных на уничтожение.

Основа экспозиции – личные вещи и документы военнопленного Александра Печерского: инициатора и вдохновителя этого побега. Выставленные вещи стали свидетелями прошлого и хранятся в секретере, к которому Александр Печерский запрещал прикасаться даже своим родным, чтобы не нарушить последовательность событий. Лагерь охраняли не только эсесовцы, но и минные поля, поэтому побег был почти невозможен.

Ранее сообщалось, что в Петербурге могут открыть первый в России музей балета.

Фото: Государственный музей политической истории России