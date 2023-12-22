Концепцию развития Музея обороны и блокады Ленинграда подготовили в Петербурге

В Петербурге подготовили концепцию развития Музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного 8 февраля.
Музей, по просьбе блокадников, оставят в его историческом месте – в Соляном переулке.
Это было очень важное решение, потому что были планы построить новый какой-то. Но это наш, родной.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
По словам градоначальника, экспозиция будет расширяться. Когда-то музей занимал площадь около 40 тыс. "квадратов", включая дворовую территорию. В настоящее время помещения, которые вернут 15 тыс. "квадратов" площадей, передают от Министерства обороны.
Кроме того, в новую концепцию музея вошли реставрационные мастерские, большая библиотека с редкими книгами, медиацентр, театральная площадка. В его составе предусмотрена "Улица жизни" – воссоздание на территории комплекса улиц блокадного города и ленинградского двора-колодца.
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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