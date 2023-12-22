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Концепцию развития Музея обороны и блокады Ленинграда подготовили в Петербурге
Вчера, 23:58
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Концепцию развития Музея обороны и блокады Ленинграда подготовили в Петербурге

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По словам градоначальника, экспозиция будет расширяться.

В Петербурге подготовили концепцию развития Музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного 8 февраля.

Музей, по просьбе блокадников, оставят в его историческом месте – в Соляном переулке. 

Это было очень важное решение, потому что были планы построить новый какой-то. Но это наш, родной. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам градоначальника, экспозиция будет расширяться. Когда-то музей занимал площадь около 40 тыс. "квадратов", включая дворовую территорию. В настоящее время помещения, которые вернут 15 тыс. "квадратов" площадей, передают от Министерства обороны. 

Кроме того, в новую концепцию музея вошли реставрационные мастерские, большая библиотека с редкими книгами, медиацентр, театральная площадка. В его составе предусмотрена "Улица жизни" – воссоздание на территории комплекса улиц блокадного города и ленинградского двора-колодца.

Ранее на Piter.TV: на Финляндском вокзале представили реконструкцию встречи поезда жителями блокадного Ленинграда.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: государственный музей обороны и и блокады ленинграда, концепция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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