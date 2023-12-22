На Финляндском вокзале представили реконструкцию встречи поезда жителями блокадного Ленинграда

В Ленинград 7 февраля 1943 года по железной дороге, получившей название "Дорога Победы", пришёл первый поезд с Большой земли.

В честь 81-й годовщины прибытия легендарного состава (паровоз СО18-2018) 7 февраля на Финляндском вокзале была представлена театрализованная реконструкция встречи поезда жителями блокадного Ленинграда. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

Состав, в котором следовали реконструкторы, был подан к перрону во главе с паровозом серии СО 18-2018 ("Серго Орджоникидзе"). Паровозы именно этой серии стали одними из первых, вошедших в поверженный Берлин. Также в состав ретропоезда вошли вагоны-теплушки начала ХХ века и исторические классные (пассажирские) вагоны 1930-х годов.

Особое место в спасении блокадного города занимает подвиг работников Октябрьской магистрали в возведении легендарной "Дороги Победы", которая спасла множество ленинградцев. В тяжелейших условиях суровой зимы, обстрелов вражеской артиллерии, дефицита материалов 33-х километровая магистраль Шлиссельбург – Поляны была построена в фантастически короткие сроки – за 17 дней.

В Ленинград 7 февраля 1943 года по железной дороге, получившей название "Дорога Победы", пришёл первый поезд с Большой земли.

Также на Финляндском вокзале представили "Ласточку", посвященную 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Фото и видео: Piter.tv