На Финляндском вокзале представили "Ласточку", посвященную 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

На Финляндском вокзале 7 февраля презентовали "Ласточку", посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.
Новый проект Октябрьской железной дороги (ОЖД) приурочен к 80-летию снятия блокады Ленинграда и 81-й годовщине со дня прибытия в город первого поезда после прорыва блокадного кольца. Каждый из пяти вагонов "Ласточки", ставшего путеводителем по истории блокады Ленинграда, раскрывает одну из тем жизни ленинградцев в то страшное время: быт, медицину, культуру, искусство, промышленность.
В оформлении подвижного состава приняли участие музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центральный государственный архив и Санкт-Петербургская филармония.
Новый пригородный поезд можно увидеть на маршрутах в направлении Мельничного ручья, Великого Новгорода и Зеленогорска.
Также сегодня музей железных дорог открыл однодневную выставку на Финляндском вокзале.
Фото и видео: Piter.tv
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