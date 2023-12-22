На Финляндском вокзале представили "Ласточку", посвященную 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Новый проект Октябрьской железной дороги (ОЖД) приурочен к 80-летию снятия блокады Ленинграда и 81-й годовщине со дня прибытия в город первого поезда после прорыва блокадного кольца.

На Финляндском вокзале 7 февраля презентовали "Ласточку", посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

Новый проект Октябрьской железной дороги (ОЖД) приурочен к 80-летию снятия блокады Ленинграда и 81-й годовщине со дня прибытия в город первого поезда после прорыва блокадного кольца. Каждый из пяти вагонов "Ласточки", ставшего путеводителем по истории блокады Ленинграда, раскрывает одну из тем жизни ленинградцев в то страшное время: быт, медицину, культуру, искусство, промышленность.

В оформлении подвижного состава приняли участие музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центральный государственный архив и Санкт-Петербургская филармония.

Новый пригородный поезд можно увидеть на маршрутах в направлении Мельничного ручья, Великого Новгорода и Зеленогорска.

Также сегодня музей железных дорог открыл однодневную выставку на Финляндском вокзале.

Фото и видео: Piter.tv