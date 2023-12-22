Музей железных дорог откроет однодневную выставку на Финляндском вокзале

Помимо однодневной выставки, в главном зале Финляндского вокзала продолжает работу постоянная экспозиция, открытая в 2023 году к 80-летию прорыва блокады Ленинграда и строительства Дороги Победы.

Ко Дню прибытия в Ленинград первого после прорыва блокады поезда, 7 февраля, Музей железных дорог России откроет на Финляндском вокзале традиционную выставку. Экспозиция будет доступна один день, рассказали в пресс-службе музея.

В витринах будут представлены: сундучок машиниста паровоза, китель и фуражка образца 1943 года, сумка-планшет начальника разведки партизанского отряда "Неуловимые" товарища Валентика А. И. (1941-1945), кобура штатная для ношения пистолета типа ТТ (1930 -1940-е), макет бронепаровоза с тендером из состава бронепоезда "Козьма Минин" (1995) и другие предметы военного времени из фондов музея.

Помимо однодневной выставки, в главном зале Финляндского вокзала продолжает работу постоянная экспозиция, открытая в 2023 году к 80-летию прорыва блокады Ленинграда и строительства Дороги Победы. На световых выставочных стендах представлены фотографии работников Ленинградского железнодорожного узла блокадных лет: паровозных бригад, строителей, стрелочников и проходчиков. На стендах демонстрируются видеоролики о роли железных дорог в Великой Отечественной войне.

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Фото: Музей железных дорог России (Виктор Казарин)