Петербуржцы 6 февраля могут увидеть экспозиции музея "Россия — моя история" бесплатно

Сегодня, 6 февраля, жители Северной столицы могут увидеть экспозиции музея "Россия — моя история" бесплатно. Об этом сообщили в tg-канале Исторического парка.
В первый вторник месяца вход на большую часть выставок свободный.В настоящее время для посещения доступны:
- Экспозиция "Санкт-Петербург. История развития";
- Выставка "Символы власти и почета императорской России";
- Выставка "30 картин из жизни Петра Великого";
- Выставка "Коды Курчатова" (улица);
- Фотовыставка "Первозданная Россия";
- "80 фактов о блокаде Ленинграда".
Ранее мы писали, что в Музее железных дорог появилась выставка "Станция Ленинград — Освобожденный".
Фото: Telegram / "Россия – Моя история" Санкт-Петербург"
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