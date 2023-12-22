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Петербуржцы 6 февраля могут увидеть экспозиции музея "Россия — моя история" бесплатно
Сегодня, 9:23
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Петербуржцы 6 февраля могут увидеть экспозиции музея "Россия — моя история" бесплатно

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В первый вторник месяца вход на выставки свободный.

Сегодня, 6 февраля, жители Северной столицы могут увидеть экспозиции музея "Россия — моя история" бесплатно. Об этом сообщили в tg-канале Исторического парка. 

В первый вторник месяца вход на большую часть выставок свободный.В настоящее время для посещения доступны:

  •  Экспозиция "Санкт-Петербург. История развития";
  •  Выставка "Символы власти и почета императорской России";
  • Выставка "30 картин из жизни Петра Великого";
  • Выставка "Коды Курчатова" (улица);
  • Фотовыставка "Первозданная Россия";
  • "80 фактов о блокаде Ленинграда".

Ранее мы писали, что в Музее железных дорог появилась выставка "Станция Ленинград — Освобожденный".

Фото: Telegram / "Россия – Моя история" Санкт-Петербург"

Теги: выставка, история, музей, свободный вход
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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