Петербуржцы 6 февраля могут увидеть экспозиции музея "Россия — моя история" бесплатно

В первый вторник месяца вход на выставки свободный.

Сегодня, 6 февраля, жители Северной столицы могут увидеть экспозиции музея "Россия — моя история" бесплатно. Об этом сообщили в tg-канале Исторического парка.

В первый вторник месяца вход на большую часть выставок свободный.В настоящее время для посещения доступны:

Экспозиция "Санкт-Петербург. История развития";

Выставка "Символы власти и почета императорской России";

Выставка "30 картин из жизни Петра Великого";

Выставка "Коды Курчатова" (улица);

Фотовыставка "Первозданная Россия";

"80 фактов о блокаде Ленинграда".

Ранее мы писали, что в Музее железных дорог появилась выставка "Станция Ленинград — Освобожденный".

Фото: Telegram / "Россия – Моя история" Санкт-Петербург"