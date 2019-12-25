Музей блокады Ленинграда станет центром всероссийского масштаба

роме того, будет расширятся площадь учреждения, увеличится число постоянных и временных экспозиций.

В Музее обороны и блокады Ленинграда представили концепцию развития учреждения, разработанную согласно поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Руководитель отметил, что концепция подразумевает преобразование Соляного городка в соответствии с исторический обликом. Музей при этом превратят в "крупный научно-просветительский центр национального масштаба".

Кроме того, будет расширятся площадь учреждения, увеличится число постоянных и временных экспозиций. Исторический комплекс дополнят фондохранилищами, блоком для реставрации, профильной библиотекой, Институтом истории обороны и блокады Ленинграда. Кроме того, будет открыт медиацентр для молодежи и театральная площадка.

Ранее мы сообщили о том, что более 500 тыс. молодых людей Петербурга пользуются "Пушкинской картой".

Фото: Telegram / Пиотровский Online