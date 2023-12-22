До конца апреля в парках "Царского Села" высадят 15 тысяч виол

Своего часа в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы" ждут лавры.

Завтра музей-заповедник "Царское Село" откроет цветочный сезон. Специалисты начнут сажать в Екатерининском и Александровском парках рассаду, выращенную в музейных оранжереях. До конца апреля на улицу высадят 15 тысяч виол. Всего подготовлено около 300 тысяч штук цветочной рассады для украшения царскосельских парков, рассказали в пресс-службе музея.

Новинка этого сезона связана с запахами. Ароматные растения украсят цветники Фрейлинского и Висячего садиков Екатерининского парка. В их числе – лантана: этот кустарник из семейства вербеновых ценится не только за красивые цветы, но и за запах, похожий на мятный. пресс-служба музея "Царское Село"

Впервые Фрейлинский садик украсит листовая капуста. Овощной цветник, характерный для XVIII века, вновь создадут в цветочном амфитеатре на Эрмитажной аллее в Екатерининском парке, там появятся несколько сортов перца, фенхель, шалфей, помидоры.

В середине лета наступит сезон роз. В парках высадят современные сорта этих цветов, которые копируют старинные, но отличаются непрерывным цветением.

Своего часа в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы" ждут лавры. Когда среднесуточная температура за окном остановится на отметке +10 градусов, лавры украсят территорию вокруг Екатерининского дворца, включая Эрмитажную аллею и Парадный плац.

В 2024 году улицы Петербурга украсят свыше 4,5 тыс. цветов.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"