В Петербурге стартовала реставрация дворца Шереметевых

На время ремонта для гостей закроют Белый зал.

Реставрация фасада дворца Шереметевых началась в Петербурге. Накануне ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) по городу. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 8 февраля.

По словам заместителя директора по капитальному ремонту и реставрации музея музыкального и театрального искусства Марии Степановой, во дворце намерены обновить галерейный флигель, помещение перед парадным входом в главный зал и арьер-зал. Будут отремонтированы и усилены балки перекрытий, отреставрированы штукатурная отделка и лепной декор.

Работы планируют завершить до конца 2024 года. На время ремонта для гостей закроют Белый зал. Кроме того, перестанет быть доступным один из входов в здание, поскольку, по информации ГАТИ, работы затронут часть фасада во дворе.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге львы с Дворцового причала отправились на реставрацию.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга