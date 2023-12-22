Фасад дворца Шереметевых отреставрируют

Реставрация будет длиться до 21 мая 2025 года.

Фасад дворца Шереметевых отреставрирует. ГАТИ выдала ордер для проведения работ на объекте культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Работы разделили на три этапа. Реставрация будет длиться до 21 мая 2025 года. Заказчиком работ выступает Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. Проект реализуют сотрудники ООО "Возрождение Петербурга".

В связи с ремонтом один из существующих входов в здание в границах ордера на время работ полностью будет закрыт. Второй вход во дворе будет доступен для посетителей, включая маломобильные группы населения. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что на днях в Петербурге львы с Дворцового причала отправились на реставрацию. Кроме того, на восстановление отправились и чугунные постаменты, на которых они стояли.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга