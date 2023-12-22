Каждый желающий сможет прослушать серию записей сочинений, написанных в годы Великой Отечественной войны.

В День Победы откроется аудиобиблиотека "Музыка военной поры". Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Аудиобиблиотека была создана по инициативе заслуженного артиста России Александра Титова. Каждый желающий сможет прослушать серию записей сочинений, написанных в годы Великой Отечественной войны.

С 2008 года записаны 23 диска, последний из которых – с музыкой Арама Хачатуряна, а общее количество записей в перспективе может составить около 100. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

9 Мая аудиобиблиотека откроется для прослушивания на официальном сайте Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала ордер для проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

Фото: Telegram / Пиотровский Online