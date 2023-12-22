9 мая концерт пройдет на Якорной площади.

ГАТИ выдала ордер для проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 320-летию со дня основания города Кронштадта. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

В Кронштадте в День Победы пройдет праздничный концерт. Артисты выступят на Якорной площади. А 18 мая здесь пройдут праздничные гуляния в честь 320-летия со дня основания города Кронштадта.

Для проведения мероприятий будут установлены сцена 12*10м, оснащенная световым, звуковым и видео оборудованием, сценический подиум 10*10м и временные шатры для размещения сотрудников, артистов и коллективов, принимающих участие в программе, а также биотуалеты. Пресс-служба ГАТИ

Работы по размещению конструкций начнутся 7 мая. Сцену и оборудование уберут до 21 мая 2024 года.

Фото: Администрация Кронштадтского района