Праздничную подсветку включат на петербургской телебашне в 24-ую годовщину основания РТРС

В среду, 13 августа, в честь празднования 24-й годовщины основания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), филиал "Санкт-Петербургский региональный центр" украсит телебашню эффектной праздничной иллюминацией. Башня будет подсвечиваться цветами фирменного стиля РТРС, плавно сливающимися в оттенки российского флага.

Пресс-служба филиала уточнила, что данная акция приурочена ко дню основания РТРС, и праздничные световые эффекты появятся не только в Питере, но и на многих других объектах телевещания сети. На медиафасаде знаменитой Останкинской телебашни в Москве также покажут специальный видеоролик с поздравлениями, выполненный в цветовой гамме российского триколора.

Символическая акция охватит десятки регионов России: аналогичные мероприятия состоятся на башнях и вышках Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Саратова, Свободного, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и ряда других населенных пунктов.

Фото: "Санкт-Петербургский региональный центр"