На 6-й Советской улице обновили уличное освещение

В Центральном районе Петербурга завершена модернизация освещения на 6-й Советской улице. Здесь установили 50 светодиодных фонарей взамен старых натриевых светильников. Об этом рассказали в Смольном.

Улица проходит мимо восьми жилых кварталов, двух скверов, детского сада и медицинского учреждения. Особое внимание уделили безопасности пешеходов — девять переходов оборудовали контрастным светом, чтобы сделать их более заметными в тёмное время суток.

Новые фонари отечественного производства позволяют снизить энергопотребление почти вдвое, отличаются высокой надёжностью и требуют меньше затрат на обслуживание. Они обеспечивают равномерное освещение проезжей части и тротуаров по всей длине улицы.

В 2025 году в городе планируется заменить на светодиодные 25 тысяч натриевых светильников. До 2030 года по программе модернизации освещения обновят 75 тысяч устаревших ламп. Сейчас доля светодиодных фонарей в уличном освещении Петербурга уже превышает 62%.

Фото: Смольный