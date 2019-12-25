На станции метро "Проспект Большевиков" обновляют архитектурную подсветку

Для создания новой архитектурной подсветки на фасаде будет установлено 275 новых светодиодных светильника отечественного производства.

В Петербурге ведется обновление архитектурной подсветки вестибюля станции метро "Проспект Большевиков". Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Вместо устаревших светильников служба электроснабжения Петербургского метрополитена устанавливает современные, более долговечные. Планируется заменить 21 линейный светильник типа СОФТ-1200 на фасаде здания; 9 светильников с лампами ДнАТ. Для создания новой архитектурной подсветки на фасаде будет установлено 275 новых светодиодных светильника отечественного производства.

Полностью завершить работы планируется в конце ноября.

Недавно в Красном Селе установили 107 современных светодиодных фонарей.

