В Красном Селе установили 107 современных светодиодных фонарей

Замена проводилась на участке протяженностью 1,9 км.

Вместо устаревших натриевых светильников на улице Свободы в Красносельском районе появились современные энергоэффективные светодиодные фонари. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Всего было установлено 107 фонарей мощностью от 140 до 150 Вт, благодаря чему удалось снизить энергопотребление в 1,5 раза. Новое оборудование российского производства равномерно освещает проезжую часть, создает комфортную обстановку для пешеходов и автомобилистов.

Замена проводилась на участке протяженностью 1,9 км, который с 1971 года был оборудован ртутными, а, спустя десятилетия, натриевыми светильниками.

Модернизация освещения проводится во всех районах города, способствуя формированию безопасной городской среды.

Недавно была завершена модернизация освещения в микрорайоне возле Палевского сада.

Видео: Telegram/ Комитет по энергетике