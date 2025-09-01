Осенняя праздничная подсветка украсит петербургскую телебашню в День знаний

Особый световой сценарий заработает ровно в 20:15 вечера 1 сентября и продолжится до раннего утра, 5:35 утра.

Филиал РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр" в честь Дня знаний, отмечаемого 1 сентября, украсит петербургскую телебашню уникальной праздничной иллюминацией. Специально подготовленная программа освещения продемонстрирует яркие краски уходящего лета и торжественный приход золотой поры.

Телебашня будет подсвечена зелёными и оранжевыми оттенками, олицетворяя сочность зелени и тёплые солнечные дни, а верхние уровни озарятся символическими изображениями осенних листьев и цветов, подчеркивая красоту наступающего сезона. Особый световой сценарий заработает ровно в 20:15 вечера 1 сентября и продолжится до раннего утра, 5:35 утра.

Подобная акция пройдёт и на других известных объектах связи РТРС: помимо северной столицы праздничную подсветку увидят жители Москвы (Останкинская телебашня), Биробиджана, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Казани, Калининграда, Костромы, Майкопа, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Симферополя, Смоленска, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска и Ярославля.

Видео: пресс-служба филиала РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр"