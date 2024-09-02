В Петербурге средняя цена букета на День знаний превысила 4 тыс. рублей

Стоимость букетов выросла на 13%, но покупатели ищут экономичные варианты.

Стоимость цветов в Северной столице за год выросла на 10-13%, при этом покупатели все чаще ищут экономичные варианты букетов к 1 сентября. Такие данные приводят участники рынка и аналитики, пишет "Деловой Петербург".

Согласно исследованию маркетплейса Flowwow, первые три недели августа средняя стоимость букета на платформе составляла более 3,7 тыс. рублей, что на 13% выше показателя прошлого года. Данные компании "Платформа ОФД" показывают рост среднего чека до 4,1 тыс. рублей (+11%), а в онлайн-магазинах — до 4,7 тыс. рублей (+13%).

Наибольший рост цен зафиксирован на лилии — с 150 до 400 рублей в закупке и до 650-850 рублей в рознице. Розы высотой 40 см подорожали с 200 до 250 рублей, гладиолусы — со 100 до 150 рублей в закупке и до 320-350 рублей в розничной продаже.

Несмотря на рост цен, День знаний обеспечивает пятикратное увеличение дневной выручки продавцов. Как отмечает директор магазина Lflowers.ru Евгений Лелль, большинство продавцов не повышают наценку к празднику, а наоборот, уменьшают маржу для стимулирования продаж.

"Сейчас люди экономят на всем. Разница даже в 10-20 рублей имеет значение, особенно при покупке букета для школы. Очень часто приходят с запросом на огромный букет за дешево" индивидуальная предпринимательница Светлана Павловская

Помимо цветов, в преддверии 1 сентября вырос спрос на кондитерские изделия — на 52%, особенно на бенто-торты и клубнику в шоколаде, которые подорожали на 16% за год.

Фото: unsplash (Alisa Anton)