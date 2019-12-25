День знаний в Петербурге и Ленобласти прошел без происшествий благодаря полиции

Полиция Петербурга и Ленобласти обеспечила охрану общественного порядка на День знаний. Правоохранители организовали комплекс мероприятий по проверке безопасности и готовности учебных заведений к занятиям.
Вчера свыше 1,4 тыс. школ региона провели линейку, к обучению приступили более 800 тыс. ребят. Сопроводили их 670 тыс. родителей, бабушек и дедушек.
Принятыми мерами День знаний прошел без происшествий.
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Ранее на Piter.TV: стало известно, сколько тратят работающие петербуржцы на сборы ребенка в школу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все