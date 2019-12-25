  1. Главная
День знаний в Петербурге и Ленобласти прошел без происшествий благодаря полиции
Вчера свыше 1,4 тыс. школ региона провели линейку, к обучению приступили более 800 тыс. ребят.

Полиция Петербурга и Ленобласти обеспечила охрану общественного порядка на День знаний. Правоохранители организовали комплекс мероприятий по проверке безопасности и готовности учебных заведений к занятиям. 

Вчера свыше 1,4 тыс. школ региона провели линейку, к обучению приступили более 800 тыс. ребят. Сопроводили их 670 тыс. родителей, бабушек и дедушек. 

Принятыми мерами День знаний прошел без происшествий. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

