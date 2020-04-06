  1. Главная
Стало известно, сколько тратят работающие петербуржцы на сборы ребенка в школу
Сегодня, 8:50
71
Большая часть респондентов выделяют на эти цели 10-20 тыс. рублей.

Аналитики сервиса CDEK.Shopping и платформы рекрутинга hh.ru выяснили, сколько работающие жители Петербурга тратят на сборы ребенка в школу. В опросе поучаствовали свыше 2 тыс. горожан. 

Большая часть респондентов выделяют на эти цели 10-20 тыс. рублей, 13% укладываются в бюджет до 10 тыс. рублей, 20% тратят 21-30 тыс. рублей и 17% – более 30 тыс. рублей. Чаще всего наибольшие суммы выходят у руководителей среднего звена. 

Дороже, чем все остальное, обходятся одежда и обувь. Следующими стали канцелярия и учебники, после – спортивная одежда и инвентарь. Каждый третий опрошенный крупно потратился на электронику. 

Ранее на Piter.TV: в петербургские школы поступили 60 тыс. первоклассников. 

Фото: unsplash (Annie Spratt) 

