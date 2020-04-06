Стало известно, сколько тратят работающие петербуржцы на сборы ребенка в школу

Большая часть респондентов выделяют на эти цели 10-20 тыс. рублей.

Аналитики сервиса CDEK.Shopping и платформы рекрутинга hh.ru выяснили, сколько работающие жители Петербурга тратят на сборы ребенка в школу. В опросе поучаствовали свыше 2 тыс. горожан.

Большая часть респондентов выделяют на эти цели 10-20 тыс. рублей, 13% укладываются в бюджет до 10 тыс. рублей, 20% тратят 21-30 тыс. рублей и 17% – более 30 тыс. рублей. Чаще всего наибольшие суммы выходят у руководителей среднего звена.

Дороже, чем все остальное, обходятся одежда и обувь. Следующими стали канцелярия и учебники, после – спортивная одежда и инвентарь. Каждый третий опрошенный крупно потратился на электронику.

Фото: unsplash (Annie Spratt)