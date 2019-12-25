  1. Главная
В петербургские школы поступили 60 тыс. первоклассников
Для них подготовили подарок – комплект из трех книг "Моя первая библиотека".

В России традиционно 1 сентября отмечается День знаний. В петербургские школы сегодня пошли 60 тыс. первоклассников, сообщили в Смольном. 

Всего в школы, детские сады и колледжи придут почти 1 млн ребят, за парты сядут 619 тыс. школьников. А для первоклашек подготовили подарок – комплект из трех книг "Моя первая библиотека". 

Также отмечается, что заработают 27 школ и 26 садов, всего до конца года откроют 30 образовательных учреждений. 

Все они строятся по высокому "петербургскому стандарту" с мощным спортивным ядром, лабораториями, просторными классами, медиатеками, бассейнами, творческими площадками. 

Помимо этого, занятия начинают более 125 тыс. студентов колледжей. Новый семестр стартовал и для 355 тыс. учащихся вузов. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге средняя цена букета на День знаний превысила 4 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

