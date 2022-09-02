В школы, колледжи, лицеи и вузы Ленобласти пошли больше 243 тысяч учащихся

В 2025 году в Ленобласти увеличилось число первоклассников — 24 748 против 22 664 два года назад.

В Ленинградской области в школы 1 сентября 2025 года пошли 206,5 тысяч ребят: на 13 тысяч больше, чем два года назад. К учебному году в регионе открылись три современные школы, еще 10 — после капитальной реновации. Об этом рассказали в правительстве Ленобласти.

В школы, колледжи, лицеи и вузы Ленинградской области пришли сегодня больше 243 тысяч учащихся, а детские сады приняли 90 000 воспитанников.



Численность студентов профессиональных лицеев, колледжей, техникумов и вузов региона увеличилась с 34 781 до 36 500 человек за два года.

Также в День знаний в регионе открылись три новые школы: в Мурино (1175 мест), Гатчине (1175 мест) и Янино-1 (1200 мест). Помимо этого открылись новое здание школьного отделения на 550 мест в посёлке Новоселье и школа после реконструкции в Лодейном Поле на 350 мест.

Капитальный ремонт по федеральным и региональным программам завершён в десяти школах и двух детских садах. Введены в эксплуатацию пять новых детских садов в Всеволожском и Ломоносовском районах общей вместимостью 1447 мест.

