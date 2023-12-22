В День Победы "Лахту" украсит праздничная подсветка

Подсветку включат 9 мая в 21:30.

"Лахта Центр" в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ в Петербурге подсветит праздничная подсветка. Об этом сообщили в пресс-службе общественно-делового комплекса 9 мая.

9 мая с 21:30 до 5:00 утра 10 мая на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка. Прессс-служба "Лахта Центра"

Ранее на Дворцовой площади состоялись пеший парад и парад боевых машин. В первом поучаствовали около 4 тыс. человек: суворовцы, юнармейцы, офицеры и курсанты военно-учебных заведений города, а второй стартовал с проезда исторической военной техники. Во главе колонны был непосредственный участник ВОВ – танк Т-34.

Кроме того, напомним, что День Победы в Петербурге завершится праздничным салютом. Фейерверк прогремит у стен Петропавловской крепости в 22:00.

Видео: пресс-служба "Лахта Центра"