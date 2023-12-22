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Генерал ВСУ в отставке считает, что Запад шокирован действиями офиса Зеленского

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Сергей Кривонос рассказал об отношении союзников к интригам в Киеве.

Международные союзники Украины со сторона коллективного Запада находятся в шоке от действий офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского и вынуждены  поэтому одергивать политика. Соответствующее заявление сделал в эфире местного YouTube-канала "Вышка"генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. Таким образом эксперт ответил на вопрос ведущей о том, как Запад относится к тем скандальным ситуациям и интригам в Киеве,которые становятся известны общественности.

Они  в антивосторге, они ошалевшие <...> от определенных поступков непосредственно офиса президента.

Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

Сергей Кривонос подчеркнул, что поддерживающие украинские власти страны имеют альтернативную информацию о происходящем в стране. За счет этого они могут удержать киевские власти от "бестолковых" решений.

"Любые позиции". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия подорвала на Украине.

Фото и видео: YouTube / ВЫШКА

 

 

Теги: всу, запад, сергей кривонос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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