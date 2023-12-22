"Любые позиции". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия подорвала на Украине

Сергей Кривонос оценил подготовленность ВС РФ на СВО.

Российские военнослужащие подрывают позиции армии киевского режима около реки Днепр бомбами ФАБ-500. Соответствующее заявление сделал отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в интервью местному YouTube-каналу "Фабрика новин". Эксперт объяснил журналистам, что бойцам приходится постоянно восстанавливать свои укрытия из-за того, что по ним бьет противник. При этом российская сторона активно применяет артиллерию и беспилотники. Такая техника не дает ВСУ успешно перебрасывать личный состав и резервы на другой берег Днепра.

На каждый вырытый блиндаж у россиян есть ФАБ-500, разрушающая наши любые позиции. Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

"Сотни тысяч". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин