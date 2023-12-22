Сергей Кривонос оценил мобилизационные резервы Украины.

Вооруженные силы Украины не обладают ресурсами для нового наступления в регионе конфликта из-за ошибки властей во главе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующее мнение огласил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире местного телеканала "Прямой". Иностранный специалист добавил, что для проведения миссии на передовой линии армии важно изначально исполнить положение правительственного закона о всеобщей мобилизации. Речь, в частности, идет о переходе экономической системы и органов управления на особый режим функционирования.

Что касается того, переходить нам в оборону или нет. У нас есть ресурсы и резервы, чтобы наступать? Конечно! Чем? Не смешите людей. Вопрос стоит о том, что сотни тысяч мужчин прикрылись щитом брони и не идут на фронт. Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

Эксперт пояснил, что каждое предприятие на территории Украины должно было получить мобилизационное задание, в котором бы четко было прописано, какую именно продукцию и в каком количестве требуется производить для обеспечения потребностей ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий