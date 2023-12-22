Сергей Кривонос оценил успехи ВС РФ на СВО.

Российская армия обладает всеми возможностями для продвижения вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал отставной генерал армии киевского режима Сергей Кривонос в интервью местному YouTube-каналу "Прямой".

Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед. Сергей Кривонос, эксперт ВСУ

Эксперт подчеркнул, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с боеприпасами и минами. В настоящее время нехватка артиллерийских снарядов парализует атаки армии киевского режима. Российские же военнослужащие сейчас активно используют FPV-дроны и беспилотники "Ланцет".Сергей Кривонос заметил, что у Москвы есть всем необходимые ресурсы для наступления на ВСУ, поэтому Киеву не стоит расслабляться и дожидваться весны.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий