Сергей Кривонос оценил ситуацию на купянском направлении.

Россия может прорвать оборону Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области. Соответствующее заявление сделал отставной генерал армии киевского режима Сергей Кривонос в интервью местному YouTube-каналу "Фабрика новостей". Иностранный специалист заметил, что в текущий момент данное направление российской специальной военной операции считается самым болезненным и критическим для солдат ВСУ. Эксперт добавил, что российские силы обладают всеми необходимыми ресурсами для получения контроля над землей.

Ситуация на Купянском направлении достаточно сложная, и в некоторых моментах у противника есть частичный успех на определенных участках. Сергей Кривонос, генерал ВСУ в отставке

Аналитик не исключил, что в случае необходимости ВС РФ могут пойти на город Харьков.

"Все просчитали": генерал ВСУ раскрыл, что предшествовало российским ударам.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин