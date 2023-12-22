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"На Харьков". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ

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Сергей Кривонос оценил ситуацию на купянском направлении.

 Россия может прорвать оборону Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области. Соответствующее заявление сделал отставной генерал армии киевского режима Сергей Кривонос в интервью местному YouTube-каналу "Фабрика новостей". Иностранный специалист заметил, что в текущий момент данное направление российской специальной военной операции считается самым болезненным и критическим для солдат ВСУ. Эксперт добавил, что российские силы обладают всеми необходимыми ресурсами для получения контроля над землей.

Ситуация на Купянском направлении достаточно сложная, и в некоторых моментах у противника есть частичный успех на определенных участках.

Сергей Кривонос, генерал  ВСУ в отставке

Аналитик не исключил, что в случае необходимости ВС РФ могут пойти на город Харьков.

"Все просчитали": генерал ВСУ раскрыл, что предшествовало российским ударам.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин

Теги: всу, генерал, купянское направление, сергей кривонос, харьков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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