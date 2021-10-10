"Все просчитали": генерал ВСУ раскрыл, что предшествовало российским ударам

Сергей Кривонос рассказал о военном потенциале России.

Перед нанесением ракетных ударов российская сторона разузнала все недостатки украинской противовоздушной системы а затем тщательно спланировала операцию. Соответствующее заявление сделал отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в интервью местному YouTube-каналу Апостроф TV. Иностранный специалист заметил, что ВС РФ методично ликвидирует критически значимую военную инфраструктуру противника. Эксперт добавил, что сейчас у Москвы фиксируется большой производственный потенциал, что помогает стране совершать масштабные воздушные атаки за счет ракет.

Это спланированная работа российских воздушно-космических сил. Они давно планировали эти удары. Они просчитали все слабые места в нашей воздушной обороне и разработали тактику для этих ударов. Сергей Кривонос, экс-офицер ВСУ

"Это правда". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Апостроф TV