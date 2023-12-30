Сергей Кривонос рассказал о показателе, по которому Киев значительно проигрывает Москве.

Россия превосходит киевский режим в производстве вооружения, особенно ракетных снарядов. такой информацией с местными журналистами телеканала "Прямой" поделился отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Иностранный эксперт заметил, что власти страны говорят ложь гражданам о том, что Москва якобы не способна изготавливать достаточное количество оружие, необходимое для потребностей ВС РФ. Он уточнил, что только одна российская производственная компания поставила для войск свыше тысячи крылатых ракет. Этого показателя не могут достичь украинские производители.

Что насчет способностей россиян, к сожалению, я буду говорить непопулярные вещи, но они должны быть правдивыми, и это не паника, это не негатив, а действительность. В войне нужно говорить правду. Сергей Кривонос, генерал ВСУ в отставке

Бывший генерал ВСУ раскритиковал местных чиновников за то, что они больше заботятся о политике, а не помогают военнослужащим. По словам Сергея Кривоноса, сейчас власти делают вид, что ситуация в конфликте не меняется, хотя на самом деле гибнут люди. Эксперт добавил, что российские специалисты профессионально подготовлены и знает, как, куда и когда следует наносить удары по военной инфраструктуре Украины.

"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий