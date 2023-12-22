Генсек ООН разделяет обеспокоенность МАГАТЭ по поводу атаки ВСУ на ЗАЭС

Стефан Дюжаррик оценил решение кабмина Израиля.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш разделяет обеспокоенность руководства Международного агентства по атомной энергии по поводу атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

Генеральный секретарь разделяет обеспокоенность, выраженную гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов дронов по атомной электростанции. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что армия киевского режима 7 апреля трижды били дронами по территории ЗАЭС. Прилеты беспилотников были зафиксированы в районе грузового порта и столовой. Эксперты заметили, что после удара ВСУ был поврежден грузовик, разгружавший продукты питания. Пострадавшими считаются три человека. Дополнительно один из БПЛА ударил по крыше шестого энергетического блока. А 8 апреля дрон-камикадзе ВСУ вновь был сбит военнослужащими над ЗАЭС, его обломки упали на кровлю 6-го энергоблока.

ООН: через КПП "Эрез" в Газу пока не проехал ни один грузовик с помощью.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций