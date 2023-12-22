ООН: через КПП "Эрез" в Газу пока не проехал ни один грузовик с помощью

Стефан Дюжаррик оценил решение кабина Израиля.

Ни один грузовик с гуманитарной помощью от Всемирной организации пока что не попал в сектор Газа через контрольно-пропусной пункт "Эрез". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом эксперт прокомментировал СМИ решение кабинета безопасности еврейского государства, который временно разрешил отправку гуманитарной помощи на территорию палестинского анклава в секторе Газа. Товары пойдут через морской порт города Ашдода и КПП "Эрез", расположенный на севере Сектора Газа.

По нашим данным, ни один грузовик с помощью, доставляемой при координации ООН, пока не пересек "Эрез". Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 4 апреля состоялся телефонный разговор израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и американского президента Джо Байдена. По данным местной радиостанции Kan, это обсуждение оказалось трудным, а содержание послания Белого дома главе еврейского правительства оказалось "резким". Политики говорили друг с другом примерно 50 минут. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации Сша упоминал журналистам на брифинге, что Джо Байден дал понять Нетаньяху, что при отсутствии изменений в ситуации в регионе со стороны Израиля ему придется пересмотреть свою политику по конфликту на Ближнем Востоке.

ООН временно ограничила свои перемещения ночью в Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций