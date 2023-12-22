Полицейские в Иркутске задержали трех вебкам-моделей и пресекли работу студии

Организатор незаконной деятельности в регионе находится пож стражей.

На территории города Иркутска российские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность межрегиональной вебкам-студии, распространявшей порнографические материалы по стране и за ее пределами. По информации от пресс-службы региональной полиции, организатором противоправной деятельности выступал 34-летний житель Новосибирской области,. Мужчина разместил несколько точек по производству запрещённого контента в разных регионах РФ. Все эти заведения находились в жилых квартирах и были оснащены необходимой электронной техникой.

Одна из студий обнаружена оперативниками в столице Восточной Сибири. В ней "трудились" три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Преимущественно ондайн-трансляции осуществлялись в вечернее время. Во время обысков по месту жительства подозреваемых девушек, а также их рабочего места, полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, банковские карты, бесствольный пистолет "Оса". По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 242 УК ПФ. Организатор вебкам-студии отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа