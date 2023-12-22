ООН временно ограничила свои перемещения ночью в Газе

ООН ввело новые требования из-за трагедии с World Central Kitchen (WCK).

Всемирная организация водит на двое суток ограничения на перемещение в ночное время своих сотрудников в секторе Газа после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Мы приостановили наши перемещения ночью в секторе Газа по меньшей мере на 48 часов, чтобы дополнительно оценить проблемы с безопасностью, которые влияют на наших сотрудников на земле, и, естественно, на гражданское население. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 2 апреля организация WCK, занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от различных стихийных бедствий, получила данные о гибели своих сотрудников. Трагедия произошла в результате удара по служебному автомобилю в тот момент, когда люди находились в южном направлении от Дейр-эль-Балаха в центральной части палестинского анклава. Среди семи убитых зафиксировано четыре иностранца. Они являются гражданами Австралии, Великобритании, Ирландии и Польши.

В ООН прокомментировали атаки дронов в Татарстане.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций