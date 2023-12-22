  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:58
93
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ООН прокомментировали атаки дронов в Татарстане

0 0

Стефан Дюжаррик оценил атаки украинских БПЛА по российской территории.

Всемирная организация выступает против нападений на гражданских лиц и инфраструктуру, подобные атаки должны быть прекращены. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. 

Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 2 апреля беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия, расположенные на территории российских городов Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. По данным от пресс-службы руководителя республики, технологический процесс на производствах не был нарушен, а серьезные разрушения не зафиксированы. В Telegram-канале ОЭЗ "Алабуга" отметили, что удар был совершен по общежитию. А пресс-службе регионального министерства по здравоохранению в результате прилета дрона в ОЭЗ "Алабуга" пострадали 13 человек. Речь идет о студентах, включая двух несовершеннолетних граждан. С места событий медики госпитализировали восемь пациентов. Они находятся в состоянии легкой и средней тяжести, угрозы для их жизни нет. 

ООН крайне обеспокоена ударом Израиля по иранскому посольству в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: оон, стефан дюжаррик, татарстан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии