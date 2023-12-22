ООН крайне обеспокоена ударом Израиля по иранскому посольству в Сирии

Стефан Дюжаррик оценил атаку ВВС Израиля по объектам КСИР.

Всемирная организация крайне обеспокоена ударом израильских Военно-воздушных сил по иранскому посольству, расположенному в сирийской столице Дамаске. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный эксперт признал факт того, что нападения извне на любое государство или нарушение суверенитета категорично осуждается.

Мы, конечно, очень обеспокоены этими сообщениями, но мы подождем, пока не получим немного больше информации, чтобы выразить свое мнение, чтобы проследить за развитием событий, если это окажется правдой. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что израильские ВВС совершили три ракетных удара по району расположения иранской дипломатической миссии. Рядом с этим зданием находятся дома, в которых проживают иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил страны). По информации от местного телеканала Al Hadath, в результате инцидента погибли по меньшей мере шесть человек.

В ООН считают вопрос выдачи Малюка России двусторонним.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций