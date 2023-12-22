В ООН считают вопрос выдачи Малюка России двусторонним

Вопрос выдачи Москве главы Службы безопасности Украины Василия Малюка является двусторонним, поэтому Всемирная организация не комментирует эту тему. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.
Экстрадиция - это двусторонний вопрос между двумя странами - членами, и у нас нет комментария по данному поводу.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Ранее российское внешнеполитическое ведомство уведомило о том, что проведенные компетентными органами следственные действия указывают на киевский след в нескольких терактах произошедших на территории РФ, включая нападение в "Крокус сити холл". Дипломаты из МИД России передали украинским властям требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к этим преступлениям должностным лицам в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В числе требований указан арест главы СБУ Василия Малюка.
Гутерриш направил Путину и Эрдогану письма по судоходству в Черном море.
Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций
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