В ООН считают вопрос выдачи Малюка России двусторонним

Стефан Дюжаррик оценил запрос об экстрадиции, который Москва отправила Киеву.

Вопрос выдачи Москве главы Службы безопасности Украины Василия Малюка является двусторонним, поэтому Всемирная организация не комментирует эту тему. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Экстрадиция - это двусторонний вопрос между двумя странами - членами, и у нас нет комментария по данному поводу. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее российское внешнеполитическое ведомство уведомило о том, что проведенные компетентными органами следственные действия указывают на киевский след в нескольких терактах произошедших на территории РФ, включая нападение в "Крокус сити холл". Дипломаты из МИД России передали украинским властям требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к этим преступлениям должностным лицам в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В числе требований указан арест главы СБУ Василия Малюка.

Гутерриш направил Путину и Эрдогану письма по судоходству в Черном море.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций