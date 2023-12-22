Гутерриш направил Путину и Эрдогану письма по судоходству в Черном море

Стефан Дюжаррик напомнил о важность сохранить безопасность маршрутов.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш в феврале текущего года направил письма российскому президенту Владимиру Путину, турецкому главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому с предложениями по обеспечению безопасности судоходства в акватории Черного моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Мы продолжаем наши обсуждения со всеми сторонами для сохранения открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства. В связи с этим в феврале генеральный секретарь направил письма президентам Российской Федерации, Турции и Украины. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Иностранный эксперт добавил, что в тексте политикам Антониу Гутерриш указал на тот факт, что свобода гражданской навигации осбыть всеобъемлющей темой продолжающихся усилий в этом направлении. Он заметил, что продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, устойчивыми и предсказуемыми.

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Фото: Организация Объединенных Наций