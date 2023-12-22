В ООН заявили, что операция в Рафахе станет катастрофой для жителей Газы

Стефан Дюжаррик призвал отказаться от операции на границе Сектора Газы.

Военная операция войск еврейского государства (ЦАХАЛ) на территории Рафаха станет настоящей катастрофой для местных жителей из сектора Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранный эксперт прокомментировал высказывание канцелярии израильского главы, данное по результатам заседания военно-политического кабинета при участии ключевых министров. Речь идет о решении, связанном с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, который одобрил планы военных действий в Рафахе, расположенном на границе палестинского анклава с Египтом.

Это чрезвычайно тревожит. Последствия наземной операции в Рафахе для жителей Газы будут катастрофическими. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Во Всемирной организации выразили надежду на то, что проведения наземной операции Израиля в Рафахе получится избежать.

ООН: все стороны ответственны за безопасность ЗАЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций