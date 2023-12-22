Стефан Дюжаррик оценил обстрелы ВСУ по Запорожью.

Всемирная организация крайне обеспокоена ситуацией, происходящей вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранец добавил, что все стороны остаются ответственными за обеспечение безопасности режимного объекта. таким образом чиновник прокомментировал недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на АЭС в новом регионе страны.

Мы крайне обеспокоены ситуацией вокруг этой АЭС. Все стороны ответственны за обеспечение ее безопасности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что сотрудники ЗАЭС уведомили общественность о том, что ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры и сбросили с беспилотника взрывное устройство. В пресс-службе МАГАТЭ заявили, что им известно об атаке на станцию, свой комментарий по теме агентство планирует дать 15 марта.

ООН рассчитывает, что стороны будут избегать эскалации ситуации в Гагаузии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций