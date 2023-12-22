ООН рассчитывает, что стороны будут избегать эскалации ситуации в Гагаузии

Стефан Дюжаррик оценил влияние Кишинева на автономию.

Всемирная организация надеется, что стороны будут стараться избегать действий, ведущих к эскалации ситуации в Гагаузии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом чиновник прокомментировал СМИ проблему давления молдавских властей на региональную автономию.

Мы очень надеемся, что те, кто в этом участвует, не сделают ничего, что могло бы еще больше усилить существующую напряженность. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул попросила российское руководство поднять на площадке ООН в Нью-Йорке проблему давления на автономию со стороны Кишинева. В эфире телеканала "Россия-24" чиновница сообщила, что обсуждала этот вопрос на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента Владимира Путина Сергеем Кириенко.

В ООН заявили, что Гутерриш не намерен проводить переговоры с главой МИД Израиля.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций