В ООН заявили, что Гутерриш не намерен проводить переговоры с главой МИД Израиля

Стефан Дюжаррик оценил визит Исраэля Каца в США.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш и израильский министр по иностранным делам Исраэль Кац не собираются проводить друг с другом переговоры, несмотря на то, что чиновник из еврейского государства прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Эксперт добавил, что оперативные контакты с Иерусалимом все же поддерживаются.

Израильская миссия не запрашивала встречи, и генеральный секретарь не просил встречи. Мы говорим с людьми, с которыми нам необходимо вести разговор. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Исраэль Кац ранее уведомил общественность в том, что вместе с членами семей удерживаемых в секторе Газа заложников прибыл на территорию американского города для участия в заседании СБ ООН. На этом мероприятии коллегами будет обсуждаться доклад специального представителя организации о сексуальных преступлениях, совершенных сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций