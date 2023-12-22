Генсек ООН обеспокоен последствиями затопления сухогруза Rubymar в Красном море

Стефан Дюжаррик оценил атаку хуситов на гражданские суда в Красном море.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен затоплением британского сухогруза Rubymar в акватории в Красном море у берегов Йемена, а также последствиями этого для страны и региона Ближнего Востока. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель Стефан Дюжаррик. Эксперт уточнил, что следует воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию.

Генсек глубоко обеспокоен сообщением о затоплении судна Rubymar у берегов Йемена и потенциальными последствиями для окружающей среды, экономики и гуманитарной ситуации в Йемене и регионе. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 2 марта международно признанное правительство Йемена сообщило общественности о том, что корабль Rubymar затонул в Красном море. Сухогруз следовал под национальным флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию. Объект получил серьезные повреждения в результате нападения хуситов в середине февраля 2024 года. Экипаж был вынужден срочно покинуть судно.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций