  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:16
156
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ООН изучают информацию о резолюции депутатов Приднестровья

0 0

Стефан Дюжаррик оценил ситуацию в Молдавии и Приднестровье.

ООН собирает дополнительную информацию о резолюции депутатов из непризнанного Приднестровья, которые обратились к российским властям за помощью и призвали международное сообщество не допустить обострения отношений между Тирасполем и Кишиневом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Я видел сообщения СМИ. Мы пытаемся получить больше информации.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Решение властей из непризнанного Приднестровья одобренного участниками местного съезда депутатов всех уровней. Данное заседание состоялось в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского. В документе присутствует обращение к международному сообществу с просьбой не допустить обострения в отношениях между двумя берегами Днестра, а также содействовать возобновлению полноценного диалога между сторонами конфликта.

В ООН отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: молдавия, оон, приднестровье, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии