В ООН изучают информацию о резолюции депутатов Приднестровья

Стефан Дюжаррик оценил ситуацию в Молдавии и Приднестровье.

ООН собирает дополнительную информацию о резолюции депутатов из непризнанного Приднестровья, которые обратились к российским властям за помощью и призвали международное сообщество не допустить обострения отношений между Тирасполем и Кишиневом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Я видел сообщения СМИ. Мы пытаемся получить больше информации. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Решение властей из непризнанного Приднестровья одобренного участниками местного съезда депутатов всех уровней. Данное заседание состоялось в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского. В документе присутствует обращение к международному сообществу с просьбой не допустить обострения в отношениях между двумя берегами Днестра, а также содействовать возобновлению полноценного диалога между сторонами конфликта.

В ООН отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций