Стефан Дюжаррик оценил дискуссию, которую Запад вел в Париже на конференции.

ООН призывает избегать подстрекательской риторики вкруг регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранец прокомментировал просьбу одного из корреспондентов оценить высказывание французского президента Эмманюэля Макрона о результатах парижской конференции, посвященной военной помощи киевскому режиму. Пресса задала вопрос о том, не является ли риторика стран Запада эскалационной.

С начала этого конфликта мы видели много риторики, у которой был потенциал к подливанию масла в огонь в уже смертельном конфликте. Наш призыв был неизменен с самого начала, и он заключается в том, чтобы избегать подобной риторики. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик добавил, что коллеги из ООН надеются на завершение регионального конфликта на Украине в соответствии с международным правом.

В ООН заявили, что продолжат помогать палестинскому населению.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций