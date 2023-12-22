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В ООН заявили, что продолжат помогать палестинскому населению

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Стефан Дюжаррик рассказал о политической ситуации в Палестине.

ООН готова и дальше помогать гражданскому населению Палестины преодолевать гуманитарные, политические и финансовые проблемы, связанные с кризисом на Ближнем Востоке.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик. Чиновник прокомментировал решение президента Палестины Махмуда Аббаса, который принял отставку местного правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе.

Генскек принял к сведению сегодняшнее заявление Мухаммеда Штайе. ООН готова и дальше поддерживать усилия, направленные на преодоление гуманитарных, политических и финансовых проблем, а также вызовов в сфере безопасности.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Дюжаррик отметил, что "сильное палестинское правительство, способное управлять всей оккупированной палестинской территорией, крайне важно на пути к созданию полностью независимого, демократического, суверенного и жизнеспособного палестинского государства".

ООН опровергла сообщения об участии в переговорах об обмене Навального*.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: оон, отставка правительства, палестина, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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