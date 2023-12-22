Американский генерал: оценку действиям Израиля в Газе даст история

Эрик Смит сравнил ситуацию в Израиле в октябре 2023 года с трагедией, которая произошла в Нью-Йорке.

Оценка мер, которые используют руководители еврейского государства в региональном противостоянии с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, останется вопросом для человеческой истории. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 13 мая, командующий Корпусом морской пехоты, американский генерал Эрик Смит, выступая на конференции Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR). Таким образом эксперт отреагировал на вопрос СМИ об уместности действия ЦАХАЛ (армия Израиля) в секторе Газа.

Когда Израиль подвергся нападению, Израиль отреагировал. Отреагировали ли они соответствующим образом? Это вопрос для истории. Эрик Смит, генерал США

Ранее помощник президента США из Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил прессе о том, что Вашингтон не считает, что действия Израиля в секторе Газа можно характеризовать как геноцид.

"Будут теракты". Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям.

Фото и видео: YouTube / Council on Foreign Relations