В США заявили, что не поставят Израилю некоторые виды оружия, если он вторгнется в Рафах

Джейк Салливан оценил планы Израиля по борьбе с ХАМАС.

В американской администрации президента Джо Байдена не будут поставлять руководству еврейского государства на Ближнем Востоке определенные виды наступательных вооружений в случае проведения Израилем крупной наземной операции в городе Рафах, расположенного в южной части сектора Газа. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент ясно дал понять, что он бы не поставил определенные наступательные вооружения для такой операции, если бы она имела место. Джейк Салливан, помощник главы США

Иностранный чиновник повторил утверждение властей США о том, что вторжение Израиля в Рафах стало бы крупной ошибкой в региональном кризисе, так как военная операция на земле поставит под угрозу здоровье и жизни мирного населения в палестинском анклаве.

Объявления США о новых пошлинах на товары КНР вскоре последуют.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television