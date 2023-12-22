Движение по КАД от съезда на проспект Муромцева до развязки с Приморским шоссе закроют

На время проведения работ установят дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, будет смонтирована световая сигнализация.

Движение по КАД от съезда на проспект Муромцева до развязки с Приморским шоссе ограничат до 16 июля. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Внешнее кольцо КАД полностью перекроют. Автомобили смогут ездить только внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении. До 16 июля на этом участке будут проходить работы по реконструкции и расширению дороги. После ремонта проезжая часть увеличится до шести полос.

На время проведения работ установят дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, будет смонтирована световая сигнализация.

Ранее мы писали, что с 7 апреля автомобилистам придется объезжать набережную реки Карповки.

Фото: Piter.tv