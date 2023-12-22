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С 7 апреля автомобилистам придется объезжать набережную реки Карповки
Сегодня, 13:13
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С 7 апреля автомобилистам придется объезжать набережную реки Карповки

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До 12 октября закрывается движение транспорта по проезду без названия у дома 15/14 литера А по набережной реки Карповки.

В Петроградском районе введут ограничения на дорогах. С 7 апреля автомобилистам придется объезжать набережную реки Карповки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 12 октября в связи с производством работ по размещению временного ограждения и пешеходной галереи закрывается движение транспорта по проезду без названия у дома 15/14 литера А по набережной реки Карповки в направлении от набережной реки Карповки к улице Литераторов.

Объезд: набережная реки Карповки, улица Литераторов.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей призвали планировать маршрут заранее. Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах. Специалисты установили информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы рассказали, что на улице Савушкина от Карельского переулка до улицы Оскаленко ограничат проезд до 12 апреля.

Фото: Piter.tv

Теги: водители, гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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